Фонд «Защитники Отечества» два года помогает ветеранам во всех регионах России

Два года назад по указу президента России Владимира Путина запустили фонды «Защитники Отечества» в регионах страны. Их главная цель — индивидуальное сопровождение ветеранов, участников СВО и их семей. За это время фонд разработал систему поддержки по различным направлениям.

«В филиалах фонда за каждым героем закрепляется социальный координатор, который подходит к решению вопросов индивидуально. <…> Это очень важная работа, потому что после возвращения ветеранов из зоны СВО им необходимо скорее адаптироваться к мирной жизни. Для этого им нужно решить медицинские, юридические вопросы, пройти реабилитацию, найти работу, получить меры социальной поддержки. Все эти запросы решает фонд «Защитники Отечества», — говорит статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва.

В команде уже почти 4000 социальных координаторов, среди которых — более 1000 ветеранов СВО. Фонд получил свыше 2 000 000 обращений, решив более 90% из них. Наиболее востребованные запросы касаются соцподдержки, выплат и юридической помощи.

Фонд активно развивает технологии для улучшения взаимодействия с ветеранами. А в этом году начнут выдавать адаптивную одежду ветеранам с инвалидностью. Также они получат возможность участвовать в соревнованиях «Кубок Защитников Отечества». С каждым годом масштаб поддержки растёт, и фонд продолжает выполнять свою важную миссию.