В Прикамье ветеран СВО стал успешным фермером благодаря фонду «Защитники Отечества»

Вернувшись с фронта, ветеран СВО из Пермского края Кирилл Сырвачев, решил начать своё дело. Воспользовавшись возможностью социального контракта, он занялся выращиванием чеснока. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе фонда «Защитники Отечества».





Кирилл, вернувшийся с СВО летом 2023 года, обратился в прошлом году в фонд «Защитники Отечества» за помощью в вопросах медицинской реабилитации, обучения, трудоустройства и оформления статуса ветерана. За его плечами десятилетняя служба в армии и участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине, отмеченные государственными наградами, включая медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и «Чёрный крест».

Благодаря помощи социального координатора Оксаны Хусаиновой, Кирилл Сырвачев смог оформить документы для получения статуса ветерана и был направлен на лечение в краевой госпиталь ветеранов войн. Вместе с Оксаной он подобрал подходящую программу обучения, и сейчас Кирилл получает юридическое образование в институте «Синергия», а также увлекается верховой ездой.

Кириллу 32, и он своим примером доказывает, что демобилизация не обязательно означает «потеряться» в обычной жизни. Ветеран с энтузиазмом берётся за новое, считая, что учиться и делиться опытом нужно всегда.

«Стараюсь общаться с ребятами нашего муниципального округа. Провожу для них уроки мужества в школах и детских лагерях. Это очень важно рассказать им о специальной военной операции, о почётном долге Родину защищать», — поделился Сырвачев.

Кирилл Сырвачев уделяет много внимания воспитанию молодёжи. Фото © Предоставлено Life.ru фондом «Защитники Отечества»

Благодаря своему первому образованию, Кирилл обладает опытом успешного выращивания и сбыта чеснока. Региональный филиал фонда помог ветерану воспользоваться этим опытом, оформив документы на социальный контракт для открытия собственного дела.

«Я знаю, что на чеснок всегда стабильный спрос, поэтому принял решение об увеличении объёмов его производства. Написал план-проект, получил на него социальный контракт от Минтруда и соцразвития Пермского края и за счёт средств контракта приобрёл необходимую технику. Буду развивать своё хозяйство», — отметил Кирилл.

В июле прошлого года Сырвачев получил в филиале фонда «Защитники Отечества» удостоверение ветерана боевых действий, прошёл курс медицинской реабилитации и был награждён орденом «Мужества».