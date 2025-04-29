Думал о доме: Отец четверых детей почти неделю пролежал на передовой в лютый мороз и чудом выжил
Боец СВО Петров после ампутации решил продолжить служить в комиссариате
Боец Александр Петров. Фото © Предоставлено Life.ru
Александр Петров — 40-летний ветеран СВО, отец четверых детей, один из которых — с инвалидностью. Несмотря на все сложности и огромную ответственность перед семьёй, в сентябре 2023 года он принял непростой, но мужественный выбор — отправиться на фронт, чтобы защищать свою Родину. Об этом сообщили Life.ru в фонде «Защитники Отечества».
Он не просто подписал контракт — осознанно сделал выбор в пользу Родины, принял судьбоносное решение в пункте отбора города Оренбурга. Его сразу направили в военную часть 45863, в Самару. Оттуда дорога повела дальше — в Ростов-на-Дону, а спустя всего неделю защитник уже оказался в самом сердце боевых действий. Петров сражался в штурмовой группе на Авдеевском направлении. Во время зачистки села Светлого он получил своё первое ранение — но даже тогда не сдался. В ноябре 2023 года Петров проходил лечение в госпитале Луганска, чтобы затем снова вернуться на линию фронта.
Боец Александр Петров. Фото © Предоставлено Life.ru
В начале декабря 2023 года Александр получил второе ранение. Но и этот удар не сломил боевой дух солдата: всего месяц восстановления — и он снова ушёл на передовую.
В третий раз Александр был ранен в руку и ногу при зачистке химического завода в городе Авдеевке в феврале 2024 года. Пять дней пролежал под открытым небом. По его словам, в часы просветления памяти вспоминал дом, детей — и сразу окутывало теплом. Это желание увидеть семью и помогло защитнику выжить. Однако из-за минусовых температур ноги и пальцы рук получили обморожение, сохранить их не удалось. Александра обнаружили бойцы из другой части, когда шли на боевое задание.
После лечения Александр проходил реабилитацию в госпитале имени Вишневского. Там статс-секретарь и заместитель министра обороны Анна Цивилёва вручила ему медаль Жукова. Вернувшись домой, ветеран обратился в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» за помощью в оформлении мер социальной поддержки. Социальный координатор Ирина Прохорова помогла Александру с оформлением необходимых документов и теперь постоянно сопровождает его семью, оставаясь на связи по всем вопросам. Кроме того, Ирина регулярно организует патриотические мероприятия с участием героя.
Сейчас Александр снова подписал контракт с Министерством обороны РФ. В дальнейшем он будет служить в военном комиссариате по Ташлинскому и Илекскому районам Оренбургской области.
Ранее сообщалось, что военные из курского приграничья смогут получить статус ветерана боевых действий. Эта поддержка будет предоставлена также сотрудникам Министерства внутренних дел, Росгвардии, МЧС, ФСИН, Следственного комитета и прокуратуры.