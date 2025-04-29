Думал о доме: Отец четверых детей почти неделю пролежал на передовой в лютый мороз и чудом выжил

Александр Петров — 40-летний ветеран СВО, отец четверых детей, один из которых — с инвалидностью. Несмотря на все сложности и огромную ответственность перед семьёй, в сентябре 2023 года он принял непростой, но мужественный выбор — отправиться на фронт, чтобы защищать свою Родину. Об этом сообщили Life.ru в фонде «Защитники Отечества».





Он не просто подписал контракт — осознанно сделал выбор в пользу Родины, принял судьбоносное решение в пункте отбора города Оренбурга. Его сразу направили в военную часть 45863, в Самару. Оттуда дорога повела дальше — в Ростов-на-Дону, а спустя всего неделю защитник уже оказался в самом сердце боевых действий. Петров сражался в штурмовой группе на Авдеевском направлении. Во время зачистки села Светлого он получил своё первое ранение — но даже тогда не сдался. В ноябре 2023 года Петров проходил лечение в госпитале Луганска, чтобы затем снова вернуться на линию фронта.

Боец Александр Петров. Фото © Предоставлено Life.ru

В начале декабря 2023 года Александр получил второе ранение. Но и этот удар не сломил боевой дух солдата: всего месяц восстановления — и он снова ушёл на передовую.

В третий раз Александр был ранен в руку и ногу при зачистке химического завода в городе Авдеевке в феврале 2024 года. Пять дней пролежал под открытым небом. По его словам, в часы просветления памяти вспоминал дом, детей — и сразу окутывало теплом. Это желание увидеть семью и помогло защитнику выжить. Однако из-за минусовых температур ноги и пальцы рук получили обморожение, сохранить их не удалось. Александра обнаружили бойцы из другой части, когда шли на боевое задание.





После лечения Александр проходил реабилитацию в госпитале имени Вишневского. Там статс-секретарь и заместитель министра обороны Анна Цивилёва вручила ему медаль Жукова. Вернувшись домой, ветеран обратился в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» за помощью в оформлении мер социальной поддержки. Социальный координатор Ирина Прохорова помогла Александру с оформлением необходимых документов и теперь постоянно сопровождает его семью, оставаясь на связи по всем вопросам. Кроме того, Ирина регулярно организует патриотические мероприятия с участием героя.

Сейчас Александр снова подписал контракт с Министерством обороны РФ. В дальнейшем он будет служить в военном комиссариате по Ташлинскому и Илекскому районам Оренбургской области.