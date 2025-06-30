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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 июня, 10:03

Стало известно о боевом применении новейших российских БПЛА «Герань-3»

«ВО»: ВС РФ ударили новейшими БПЛА «Герань-3» по объектам ВСУ в Одессе и Харькове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В рамках СВО российские вооружённые силы использовали новейшие ударные БПЛА «Герань-3». Об этом стало известно изданию «Военное обозрение».

«Это далеко не первое их применение — о таких случаях ресурсы противника сообщали неоднократно. При этом официальных заявлений об атаках новых дронов от российских военных не поступало», — говорится в публикации.

Беспилотники «Герань-3» использовались при атаках на военные объекты в Харькове и Одессе. По данным издания, этот новый российский дрон-камикадзе, предположительно, оснащён компактным двухконтурным турбореактивным двигателем, который позволяет ему достигать скорости до 800 км/ч при пикировании на цель.

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А ранее Life.ru сообщал, что российские «Искандеры» ударили по объектам ВСУ в Днепропетровске и украинском Самаре. Кроме того, в ночь на 27 июня ВС РФ нанесли массированный удар по военному аэродрому на Украине.

Мария Любицкая
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