Стало известно о боевом применении новейших российских БПЛА «Герань-3»
«ВО»: ВС РФ ударили новейшими БПЛА «Герань-3» по объектам ВСУ в Одессе и Харькове
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В рамках СВО российские вооружённые силы использовали новейшие ударные БПЛА «Герань-3». Об этом стало известно изданию «Военное обозрение».
«Это далеко не первое их применение — о таких случаях ресурсы противника сообщали неоднократно. При этом официальных заявлений об атаках новых дронов от российских военных не поступало», — говорится в публикации.
Беспилотники «Герань-3» использовались при атаках на военные объекты в Харькове и Одессе. По данным издания, этот новый российский дрон-камикадзе, предположительно, оснащён компактным двухконтурным турбореактивным двигателем, который позволяет ему достигать скорости до 800 км/ч при пикировании на цель.
А ранее Life.ru сообщал, что российские «Искандеры» ударили по объектам ВСУ в Днепропетровске и украинском Самаре. Кроме того, в ночь на 27 июня ВС РФ нанесли массированный удар по военному аэродрому на Украине.