Стало известно о боевом применении новейших российских БПЛА «Герань-3»

В рамках СВО российские вооружённые силы использовали новейшие ударные БПЛА «Герань-3». Об этом стало известно изданию «Военное обозрение».

«Это далеко не первое их применение — о таких случаях ресурсы противника сообщали неоднократно. При этом официальных заявлений об атаках новых дронов от российских военных не поступало», — говорится в публикации.