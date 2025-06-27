Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 09:47

Российские «Искандеры» ударили по объетам ВСУ Днепропетровске и Самаре

Обложка © Соцсети

Обложка © Соцсети

Российские войска нанесли удары по объектам в Днепропетровске и Самаре, вызвав пожары и мощные взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.

На местах ударов зафиксированы возгорания и столбы дыма. По данным противника, для атак использовались тактические ракеты «Искандер». В украинской Самаре взрывы продолжаются, местные власти подтвердили факт атаки.

Битва за литий: Россия захватила самое перспективное месторождение в Донбассе
Битва за литий: Россия захватила самое перспективное месторождение в Донбассе

Ранее стало известно, что в ночь на 27 июня российские войска нанесли массированный удар по военному аэродрому на Украине. В течение недели, с 21 по 27 июня, было осуществлено шесть подобных групповых ударов по различным целям ВСУ. Среди поражённых объектов – предприятия ВПК, топливно-энергетическая и портовая инфраструктура, радиолокационные станции ПВО и другие важные объекты противника.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar