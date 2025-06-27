Российские «Искандеры» ударили по объетам ВСУ Днепропетровске и Самаре

Российские войска нанесли удары по объектам в Днепропетровске и Самаре, вызвав пожары и мощные взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.

На местах ударов зафиксированы возгорания и столбы дыма. По данным противника, для атак использовались тактические ракеты «Искандер». В украинской Самаре взрывы продолжаются, местные власти подтвердили факт атаки.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 июня российские войска нанесли массированный удар по военному аэродрому на Украине. В течение недели, с 21 по 27 июня, было осуществлено шесть подобных групповых ударов по различным целям ВСУ. Среди поражённых объектов – предприятия ВПК, топливно-энергетическая и портовая инфраструктура, радиолокационные станции ПВО и другие важные объекты противника.