Российские войска ударили «Кинжалом» по аэродрому на Украине

Ночью 27 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе комплексом «Кинжал» и беспилотниками по военному аэродрому на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего же за неделю с 21 по 27 июня российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ. Поражены предприятия украинского ВПК, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции ПВО, склады боеприпасов и горючего, арсенал минно-торпедного вооружения, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, военные аэродромы, пункты временной дислокации противника.