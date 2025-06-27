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Регион
27 июня, 09:35

Российские войска ударили «Кинжалом» по аэродрому на Украине

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на Украине

Обложка © Wikipedia / The Presidential Press and Information Office

Обложка © Wikipedia / The Presidential Press and Information Office

Ночью 27 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе комплексом «Кинжал» и беспилотниками по военному аэродрому на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего же за неделю с 21 по 27 июня российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ. Поражены предприятия украинского ВПК, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции ПВО, склады боеприпасов и горючего, арсенал минно-торпедного вооружения, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, военные аэродромы, пункты временной дислокации противника.

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Ранее стало известно, что под удары этой ночью попали объекты в Киеве и Хмельницкой области, где расположен аэродром Староконстантинов. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, этой ночью только по Киеву и области было нанесено порядка 20 ударов.

Александра Вишнякова
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