Российские бойцы четырьмя «Искандерами» уничтожили завод в Днепре

В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) сегодня утром произошла серия мощных взрывов. Как сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём телеграм-канале, по городу был нанесён удар четырьмя ракетами «Искандер» — высокоточными тактическими комплексами российской разработки.

«В Днепропетровске — мощные взрывы. [Украинские] паблики сообщают о последовательном прилёте четырёх «Искандеров», — написал военкор.

Взрывы произошли в первой половине дня во время объявленной воздушной тревоги. По данным источника, все четыре ракеты достигли своих целей. На опубликованных фотографиях виден плотный столб чёрного дыма, поднимающийся над городом.

Основными целями удара могли стать завод «Южмаш» — ключевое предприятие украинского ВПК, производящее ракетно-космическую технику, поражение которого способно нанести серьёзный ущерб оборонным возможностям Украины, а также железнодорожная инфраструктура — по данным Котенка, повреждены пути, используемые для переброски военной техники ВСУ, что может нарушить логистику украинских войск в регионе.