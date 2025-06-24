Мощные взрывы прогремели в подконтрольных ВСУ Краматорске и Днепропетровске

В подконтрольных ВСУ Краматорске и Днепропетровске прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным украинских изданий, в Краматорске произошёл сильный взрыв, предположительно, в результате ракетного удара. Одновременно с этим поступили сообщения о взрывах в Днепропетровске.

Удары, предположительно, были нанесены по объектам военной инфраструктуры. Сообщается, что среди целей мог быть оборонный завод «Южмаш».