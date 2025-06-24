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24 июня, 09:27

Мощные взрывы прогремели в подконтрольных ВСУ Краматорске и Днепропетровске

Взрывы в Краматорске. Обложка © X / GhostOfIvan

Взрывы в Краматорске. Обложка © X / GhostOfIvan

В подконтрольных ВСУ Краматорске и Днепропетровске прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным украинских изданий, в Краматорске произошёл сильный взрыв, предположительно, в результате ракетного удара. Одновременно с этим поступили сообщения о взрывах в Днепропетровске.

Удары, предположительно, были нанесены по объектам военной инфраструктуры. Сообщается, что среди целей мог быть оборонный завод «Южмаш».

В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы

А ранее генерал-майор Владимир Попов сообщил, что ударами, которые ВС РФ нанесли по Киеву и области 22 июня, Армия России «сделала шаг на два года вперёд». По его оценке, на пару лет приостановится не просто сборка беспилотников ВСУ, а развитие идеологии авиастроения в целом.

Мария Любицкая
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