Мощные взрывы прогремели в подконтрольных ВСУ Краматорске и Днепропетровске
Взрывы в Краматорске. Обложка © X / GhostOfIvan
В подконтрольных ВСУ Краматорске и Днепропетровске прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным украинских изданий, в Краматорске произошёл сильный взрыв, предположительно, в результате ракетного удара. Одновременно с этим поступили сообщения о взрывах в Днепропетровске.
Удары, предположительно, были нанесены по объектам военной инфраструктуры. Сообщается, что среди целей мог быть оборонный завод «Южмаш».
А ранее генерал-майор Владимир Попов сообщил, что ударами, которые ВС РФ нанесли по Киеву и области 22 июня, Армия России «сделала шаг на два года вперёд». По его оценке, на пару лет приостановится не просто сборка беспилотников ВСУ, а развитие идеологии авиастроения в целом.