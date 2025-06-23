Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июня 2025, 11:57

В Одессе прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Одессе на юге Украины прогремел взрыв, сообщило издание «Страна». Детали происшествия не уточняются.

На данный момент в Одесской области действует предупреждение о воздушной угрозе.

Минобороны России раскрыло подробности ночного удара по Киевской области
Минобороны России раскрыло подробности ночного удара по Киевской области

Напомним, что минувшей ночью Киев и Киевская область подверглись воздушной атаке. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о работе системы ПВО около полуночи. В течение ночи поступали сообщения о падении обломков, разрушениях и пострадавших в разных районах города — в том числе в Соломенском, Дарницком и Святошинском.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar