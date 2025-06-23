В Одессе прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги
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В Одессе на юге Украины прогремел взрыв, сообщило издание «Страна». Детали происшествия не уточняются.
На данный момент в Одесской области действует предупреждение о воздушной угрозе.
Напомним, что минувшей ночью Киев и Киевская область подверглись воздушной атаке. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о работе системы ПВО около полуночи. В течение ночи поступали сообщения о падении обломков, разрушениях и пострадавших в разных районах города — в том числе в Соломенском, Дарницком и Святошинском.