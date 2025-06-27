Более 20 ударов: В Киеве и Староконстантинове ночью гремели мощные взрывы

В ряде регионов Украины этой ночью, 27 июня, прогремели мощные взрывы. По данным украинской стороны, под удары попали объекты в Киеве и Хмельницкой области, где расположен аэродром Староконстантинов.

Так, в столице Украины в ночь на 27 июня были зафиксированы мощные взрывы, сообщило издание «Общественное» со ссылкой на очевидцев. Одновременно в Киеве и нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога.

Всю ночь взрывы звучали и в Хмельницкой области: Воздушные силы Украины подтверждают, что основной целью ночной массированной атаки РФ был Староконстантинов, где расположен аэродром.