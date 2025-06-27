Более 20 ударов: В Киеве и Староконстантинове ночью гремели мощные взрывы
В Киеве и Хмельницкой области ночью зафиксировали взрывы
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В ряде регионов Украины этой ночью, 27 июня, прогремели мощные взрывы. По данным украинской стороны, под удары попали объекты в Киеве и Хмельницкой области, где расположен аэродром Староконстантинов.
Так, в столице Украины в ночь на 27 июня были зафиксированы мощные взрывы, сообщило издание «Общественное» со ссылкой на очевидцев. Одновременно в Киеве и нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога.
Всю ночь взрывы звучали и в Хмельницкой области: Воздушные силы Украины подтверждают, что основной целью ночной массированной атаки РФ был Староконстантинов, где расположен аэродром.
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, этой ночью по Киевской области было нанесено порядка 20 ударов. Основные цели ударов — аэродромы, склады ВСУ, цеха изготовления деталей для морских и воздушных дронов, ракет, цеха сборки.