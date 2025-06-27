Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях

На Украине прогремели взрывы в Киевской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

В регионах была объявлена воздушная тревога, которую на данный момент уже отменили. В Киевской области сирены работали около восемь часов, в Хмельницкой — порядка пяти. Также тревога звучала в Житомирской области.

По данным агентства УНИАН, взрывы произошли в городе Староконстантинов Хмельницкой области, где находится военный аэродром.