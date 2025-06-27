Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 05:10

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

На Украине прогремели взрывы в Киевской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

В регионах была объявлена воздушная тревога, которую на данный момент уже отменили. В Киевской области сирены работали около восемь часов, в Хмельницкой — порядка пяти. Также тревога звучала в Житомирской области.

По данным агентства УНИАН, взрывы произошли в городе Староконстантинов Хмельницкой области, где находится военный аэродром.

Мощные взрывы прогремели в подконтрольных ВСУ Краматорске и Днепропетровске
Мощные взрывы прогремели в подконтрольных ВСУ Краматорске и Днепропетровске

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар ракетами «Искандер» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это ключевое предприятие украинского ВПК, производящее ракетно-космическую технику, поражение которого способно нанести серьёзный ущерб оборонным возможностям Украины.

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar