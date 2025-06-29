В украинских Сумах наблюдается ажиотаж на рынке жилья. На фоне эскалации в регионе многие горожане начали спешно продавать свою недвижимость. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Эксперт связывает происходящее на рынке недвижимости в Сумах с ухудшением социальной ситуации, в частности, с участившимися конфликтами между местными жителями и военнослужащими. Он подчеркнул, что официальной статистики по ценам на недвижимость за последний месяц пока нет, но предупредил, что при сохранении текущей динамики к концу лета в Сумах может возникнуть избыток жилья, что неминуемо приведёт к снижению цен.