Отработал эффектно: «Искандер» точным ударом уничтожил до 100 ВСУшников в районе Сум
ВС РФ ударили «Искандером» по центру подготовки мобилизованных ВСУ в районе Сум
Армия России нанесла ракетный удар по объекту ВСУ, ликвидировав до 100 украинских военных. Как отметили в Минобороны РФ, ракетный комплекс «Искандер» поразил центр подготовки мобилизованных бойцов ВСУ в районе города Сумы.
Расчёт ОТРК «Искандер» поразил центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Ведомство также опубликовало видеозапись, подтверждающую результативность удара. По данным Минобороны, в результате атаки ликвидированы десятки украинских военных и уничтожена техника, включая зарубежные образцы.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о создании отдельной группы для обороны Сум, подчеркнув, что меры направлены на усиление безопасности города. Тем временем, по данным российских силовиков, в Сумах растёт напряжённость между местными жителями и военными. Сообщается, что бойцам ВСУ отказывают в медицинской помощи, а полиция устраивает обыски в их съёмных квартирах под предлогом поиска оружия.
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