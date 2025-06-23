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Опубликовано 23 июня 2025, 10:03

Отработал эффектно: «Искандер» точным ударом уничтожил до 100 ВСУшников в районе Сум

ВС РФ ударили «Искандером» по центру подготовки мобилизованных ВСУ в районе Сум

Армия России нанесла ракетный удар по объекту ВСУ, ликвидировав до 100 украинских военных. Как отметили в Минобороны РФ, ракетный комплекс «Искандер» поразил центр подготовки мобилизованных бойцов ВСУ в районе города Сумы.

Расчёт ОТРК «Искандер» поразил центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Ведомство также опубликовало видеозапись, подтверждающую результативность удара. По данным Минобороны, в результате атаки ликвидированы десятки украинских военных и уничтожена техника, включая зарубежные образцы.

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19 километров до города: В США заявили о стремительном рывке ВС РФ к Сумам

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о создании отдельной группы для обороны Сум, подчеркнув, что меры направлены на усиление безопасности города. Тем временем, по данным российских силовиков, в Сумах растёт напряжённость между местными жителями и военными. Сообщается, что бойцам ВСУ отказывают в медицинской помощи, а полиция устраивает обыски в их съёмных квартирах под предлогом поиска оружия.

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Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Милена Скрипальщикова
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