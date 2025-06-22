Сырский создал специальную группу ВСУ для укрепления обороны Сум

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил о создании отдельной группы в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) для обороны города Сумы. В своём телеграм-канале он отметил, что данная мера направлена на обеспечение безопасности областного центра в условиях текущей военной ситуации.

«Принимаем необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений; назначен заместитель командира ОТУ по вопросам фортификаций», — написал Сырский.