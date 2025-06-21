Российским силовикам стали доступны пароли от основной почты нового командующего группировкой ВСУ на сумском направлении. Об этом, а также о том, что основной почтовый домен военачальника зарегистрирован на российском сервисе, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Апостол Олег Орестович. Всю жизнь пользовался почтой на российском сервере, раньше были пароли: 24691991????, Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него не такая звучная и пафосная, а скромная — Безушко», — рассказал собеседник агентства.

Тот же источник уточнил, что военные медики и волонтёры, обеспечивающие штурмовые подразделения ВСУ на Сумском направлении, жалуются в соцсетях на отсутствие возможности купить в украинских аптеках сильнодействующее обезболивающее налбуфин. По его словам, препарат сейчас отпускается исключительно по рецепту, что создаёт сложности для его приобретения даже военврачами.