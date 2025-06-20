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20 июня, 19:17

Российские хакеры оставили Киев, Львов и Ровно без Интернета

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

Киев, Львов, Ровно и окрестности столкнулись с полным отключением Интернета. Более 20 украинских хостинг-провайдеров пострадали от масштабных атак российских хакеров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, группы KillNet, UserSec и коллектив Beregini стоят за атаками. Эти хакеры нарушили работу таких провайдеров, как Apelsin, Lanet, Datagroup, Mirohost, Colocal, Uptime Institute и United DC. Всего в список попали более 20 компаний. Например, в компании Denovo зарегистрировано свыше 890 тысяч активных пользователей.

Хакерская атака лишила ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar
Хакерская атака лишила ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar

Заблокированный доступ затрудняет связь. Пострадали сервера клиентов, VPS и VDS-услуги. Не работают сайты, оптосети, IPTV и IP-телефония, на которой завязаны украинские колл-центры.

Ранее Life.ru сообщал о хакере с прозвищем PalachPro, который поддерживает пророссийскую позицию. Он взломал цифровую инфраструктуру МЧС Харьковской области. Эта система предоставляет детальную информацию о потерях Вооруженных сил Украины, включая сведения о погибших и раненых в Харькове, а также архивные записи.

Лия Мурадьян
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