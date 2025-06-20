Российские хакеры оставили Киев, Львов и Ровно без Интернета

Киев, Львов, Ровно и окрестности столкнулись с полным отключением Интернета. Более 20 украинских хостинг-провайдеров пострадали от масштабных атак российских хакеров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, группы KillNet, UserSec и коллектив Beregini стоят за атаками. Эти хакеры нарушили работу таких провайдеров, как Apelsin, Lanet, Datagroup, Mirohost, Colocal, Uptime Institute и United DC. Всего в список попали более 20 компаний. Например, в компании Denovo зарегистрировано свыше 890 тысяч активных пользователей.

Заблокированный доступ затрудняет связь. Пострадали сервера клиентов, VPS и VDS-услуги. Не работают сайты, оптосети, IPTV и IP-телефония, на которой завязаны украинские колл-центры.