Хакерская атака лишила ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar

Украинские вооружённые силы лишились возможности использовать спутниковые снимки американской компании Maxar, которые с начала специальной военной операции применялись для анализа боевой обстановки, планирования контрнаступлений и наведения западных систем вооружения, включая HIMARS. Об этом сообщает Mash.

Хакеры лишили ВСУ доступа к снимкам Maxar. Обложка © Mash

По информации телеграм-канала, хакерские группы Killnet и Beregini осуществили взлом системы, скачав данные о российских объектах, что привело к прекращению работы сервиса. Это значительно ограничит возможности ВСУ по оперативной разведке и затруднит отслеживание перемещений войск и оценку последствий ударов в ближайшие месяцы.

Компания Maxar, находящаяся под управлением Командования спецопераций США, фактически выполняет функции разведслужбы, предоставляя данные Украине, западным странам, СМИ и аналитическим центрам для оценки ситуации на линии фронта.