Хакерская атака лишила ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar
Mash: ВСУ лишились доступа к спутникам Maxar из-за хакеров
Спутник. Обложка © Freepik
Украинские вооружённые силы лишились возможности использовать спутниковые снимки американской компании Maxar, которые с начала специальной военной операции применялись для анализа боевой обстановки, планирования контрнаступлений и наведения западных систем вооружения, включая HIMARS. Об этом сообщает Mash.
Хакеры лишили ВСУ доступа к снимкам Maxar. Обложка © Mash
По информации телеграм-канала, хакерские группы Killnet и Beregini осуществили взлом системы, скачав данные о российских объектах, что привело к прекращению работы сервиса. Это значительно ограничит возможности ВСУ по оперативной разведке и затруднит отслеживание перемещений войск и оценку последствий ударов в ближайшие месяцы.
Компания Maxar, находящаяся под управлением Командования спецопераций США, фактически выполняет функции разведслужбы, предоставляя данные Украине, западным странам, СМИ и аналитическим центрам для оценки ситуации на линии фронта.
Примечательно, что взлом выявил список администраторов системы, включающий сотрудника из американского департамента киберопераций, а также некоего Армена Кургиняна. В целом, отмечается, что потеря доступа к данным Maxar существенно снизит оперативную осведомленность украинской армии и осложнит ведение боевых действий.
Напомним, 7 марта корпорация отключила киевскому режиму доступ к изображениям со своих спутников. Решение объяснили «административным запросом». А 11 марта по итогам американо-украинских переговоров в Джидде президент США Дональд Трамп решил возобновить снабжение Киева разведанными.