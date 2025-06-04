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4 июня, 20:01

Хакерская атака лишила ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar

Mash: ВСУ лишились доступа к спутникам Maxar из-за хакеров

Спутник. Обложка © Freepik

Спутник. Обложка © Freepik

Украинские вооружённые силы лишились возможности использовать спутниковые снимки американской компании Maxar, которые с начала специальной военной операции применялись для анализа боевой обстановки, планирования контрнаступлений и наведения западных систем вооружения, включая HIMARS. Об этом сообщает Mash.

Хакеры лишили ВСУ доступа к снимкам Maxar. Обложка © Mash

Хакеры лишили ВСУ доступа к снимкам Maxar. Обложка © Mash

По информации телеграм-канала, хакерские группы Killnet и Beregini осуществили взлом системы, скачав данные о российских объектах, что привело к прекращению работы сервиса. Это значительно ограничит возможности ВСУ по оперативной разведке и затруднит отслеживание перемещений войск и оценку последствий ударов в ближайшие месяцы.

Компания Maxar, находящаяся под управлением Командования спецопераций США, фактически выполняет функции разведслужбы, предоставляя данные Украине, западным странам, СМИ и аналитическим центрам для оценки ситуации на линии фронта.

Примечательно, что взлом выявил список администраторов системы, включающий сотрудника из американского департамента киберопераций, а также некоего Армена Кургиняна. В целом, отмечается, что потеря доступа к данным Maxar существенно снизит оперативную осведомленность украинской армии и осложнит ведение боевых действий.

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Напомним, 7 марта корпорация отключила киевскому режиму доступ к изображениям со своих спутников. Решение объяснили «административным запросом». А 11 марта по итогам американо-украинских переговоров в Джидде президент США Дональд Трамп решил возобновить снабжение Киева разведанными.

Анастасия Никонорова
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