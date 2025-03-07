Американская компания лишила Украину доступа к спутникам

Аэрокосмическая корпорация Maxar Technologies из США отключила киевскому режиму доступ к изображениям со своих спутников. Об этом сообщают украинские СМИ.

Предприятие объяснило свое решение «административным запросом». Предполагается, что это является следствием политики президента Дональда Трампа в отношении Украины и обмена разведданными.