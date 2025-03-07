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7 марта, 08:55

Американская компания лишила Украину доступа к спутникам

Американская космическая компания Maxar отключила Украине доступ к спутникам

Аэрокосмическая корпорация Maxar Technologies из США отключила киевскому режиму доступ к изображениям со своих спутников. Об этом сообщают украинские СМИ.

Предприятие объяснило свое решение «административным запросом». Предполагается, что это является следствием политики президента Дональда Трампа в отношении Украины и обмена разведданными.

Maxar Technologies Inc. — компания со штаб-квартирой в Вестминстере, штат Колорадо, США, специализирующаяся на производстве космических аппаратов и сопутствующих услуг. Она производит спутники связи, занимается дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ) и обслуживанием на орбите. Образована 5 октября 2017 года в результате объединения DigitalGlobe и MDA Holdings Compan.

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Напомним, 5 марта Штаты отключили системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS. Основную линию связи заблокировали в 14:00 по киевскому времени. В это же время Вашингтон прекратил передачу Киеву разведывательной информации для ударов по российским целям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MrVettore

Николай Рюмин
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