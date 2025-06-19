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19 июня, 06:27

Пророссийский хакер взломал систему МЧС Харковщины и получил интересные данные о ВСУ

Пророссийский хакер взломал украинскую систему МЧС в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Хакер, поддерживающий пророссийскую позицию и известный под псевдонимом PalachPro, взломал цифровую инфраструктуру МЧС Харьковской области. Об этом узнал SHOT.

Эта система позволяет получать доступ к детальной информации о потерях ВСУ, включая данные о погибших и раненых в Харькове, а также архивные записи. Кроме того, она обеспечивает возможность оценки последствий ударов и масштаба разрушений на местности. По информации источника, у региональных служб нет альтернативной платформы, что вынуждает их вносить все данные в эту систему, иначе координация действий будет полностью нарушена.

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Между тем украинские вооружённые силы лишились возможности использовать спутниковые снимки американской компании Maxar, которые с начала специальной военной операции применялись для анализа боевой обстановки, планирования контрнаступлений и наведения западных систем вооружения, включая HIMARS. Хакерские группы Killnet и Beregini осуществили взлом системы, скачав данные о российских объектах, что привело к прекращению работы сервиса.

Оксана Попова
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