Эта система позволяет получать доступ к детальной информации о потерях ВСУ, включая данные о погибших и раненых в Харькове, а также архивные записи. Кроме того, она обеспечивает возможность оценки последствий ударов и масштаба разрушений на местности. По информации источника, у региональных служб нет альтернативной платформы, что вынуждает их вносить все данные в эту систему, иначе координация действий будет полностью нарушена.