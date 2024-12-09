Палач от НАТО. Зачем главкома ВСУ укрепили карателем Олегом Апостолом Выращенный НАТО десантник Олег Апостол из Львова не знает жалости. Он и без приказа убивает гражданских. На фоне слухов о мирных переговорах Апостол вдруг стал заместителем главкома ВСУ. Кто он такой? 8 декабря, 21:15 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / MoreThanPicture, © armyinform.com.ua

Что известно про Олега Апостола

После встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в соборе Парижской Богоматери Украина якобы готова договариваться о перемирии. Накануне, и вряд ли это случайно, произошли важные перестановки в ВСУ. Сухопутные войска возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, о котором уже написали СМИ. Куда таинственнее фигура полковника Олега Апостола, назначенного заместителем главнокомандующего. Биография Апостола вопиет о том, что он человек войны, готовый на любые военные преступления и диверсии. А ещё он в доску свой для НАТО.

37-летний Олег Апостол — западенец. Он родился в исторически русофобском Ивано-Франковске. В 2008 году Олег Апостол окончил львовскую Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Это не просто ведущий вуз Минобороны Украины, это гордость и витрина их военки, где преподают спецы из НАТО. Специальность Апостола — управление действиями подразделений аэромобильных войск. В телефонах знакомых он записан как «Олег ВДВ» и «Апостол спецназ».

Когда в 2014 году президент Украины Пётр Порошенко отдал приказ начать карательные операции в Донбассе, Олега Апостола сразу перебросили в самое пекло: в заблокированный и обстреливаемый артиллерией ВСУ донецкий город Николаевку, что под Славянском. Кроме гражданских там оставались малочисленные группы ополчения, возглавляемые покойным Моторолой. Ещё не нюхавший пороха, но имеющий отличную подготовку каратель Апостол показал себя во всей красе.

Вот что там видели местные жители и о чём писали наши военкоры:

«ВСУ ровняли артиллерией Николаевку. Эпицентр обстрела был довольно далеко от блокпостов ополченцев. Украинские военные настойчиво били по ТЭЦ, ГРЭС и жилому сектору. Один жилой дом перерезали ударом пополам. Погибли четверо, свыше десятка получили ранения. Людей в завалах искали ещё неделю. Когда боевые действия начались в городе, украинские военные получили приказ стрелять во всё, что движется…»

Мотороле с ополченцами пришлось покинуть город. Россия вернула его лишь спустя восемь с половиной лет.

Олег Апостол посередине. Весна 2013-го. Уже через год Олег Апостол будет убивать мирных жителей в Николаевке. Фото © VK / Ваня Бучек

После кровавой операции в славянском агломерате Олег Апостол получил свою первую награду — орден Богдана Хмельницкого III степени. Дальше для него сложилось всё не так успешно. Его подразделение ценой серьёзных потерь удержало временно (до начала СВО) Северодонецк, но было выбито из Донецкого аэропорта. Чем Апостол занимался дальше, неизвестно. В Сети есть его фотографии, где он повышал в 2017-м квалификацию у инструкторов НАТО.

Палачи из 80-й бригады ВСУ

В 2018 году Олега Апостола повысили до командира батальона 80-й десантно-штурмовой галицкой бригады. По мнению западных агиток, это базирующееся во Львове элитное подразделение, самое быстроходное и одно из самых оснащённых на Украине. Впрочем, в Харьковской области её военнослужащих больше знают как палачей. Именно они проводили с особой жестокостью фильтрацию мирного населения в Изюме и Купянске осенью 2022 года. Были замучены и убиты все, кого заподозрили в малейшей лояльности к российским войскам. «Заподозренных» вырезали целыми домами, обстреливая из гранатомётов АГС-17. Естественно, потом на Западе обвинили Россию, а Олег Апостол получил Крест боевых заслуг и стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

Награждённый за зверства Олег Апостол. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Олег Апостол

В ноябре 2022 года подразделения Олега Апостола вновь совершили зверское военное преступление. Каратели казнили в луганской Макеевке одиннадцать пленных, лежащих на земле с руками за головой российских солдат. Расправа была осуществлена из крупнокалиберного пулемёта.

В июле 2023-го изрядно растолстевший и явно потерявший навыки десантника Олег Апостол демонстрировал привезённое натовцами вооружение тогда ещё не главкому, а командующему сухопутными силами Александру Сырскому.

В феврале 2024-го Олегу Апостолу вручили Героя Украины и сделали его командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Через полгода это подразделение зашло и развернуло террор в Курской области.

Олег Апостол демонстрирует натовское вооружение Сырскому. Фото © focus.ua

На украинских форумах есть сведения, что Апостол беспощаден не только к чужим, но и к своим. Для улучшения статистики и набивания кармана бывший комбриг предпочитал скрывать от вышестоящего начальства ранения у бойцов. Его подчинённые не могут попасть в госпитали, и их латают кое-как в бригадной и недостаточно оборудованной медсанчасти. В результате многочисленные осложнения, инвалидность и смерти там, где можно было бы этого избежать. Ещё одна деталь — жена Апостола стала главбухом войсковой части.

Семья Апостола

Семья у Апостола зажиточная. Мать с тёткой управляют собственным представительством Oriflame на Украине. Более того, лично знают основателя шведского бренда и даже отдыхали вместе с ним в Лиссабоне. В сетевом маркетинге таких называют «золотые директора».

Мать и тётка Олега Апостола с основателем Oriflame Робертом аф Йохником в Лиссабоне. Фото © VK / Людмила Апостол

Отец Апостола служил высокопоставленным офицером в 114-й бригаде тактической авиации. Её истребители летом 2014 года обильно полили огнём донецкие населённые пункты Енакиево, Шахтёрск, Амвросиевку и окрестности Луганска. Причастен ли к этим военным преступлениям Апостол-старший, неизвестно. Факт, что ему вскоре выделили треть гектара земель для ведения товарного сельскохозяйственного производства в тернопольском селе Ласковцы.

Сестра Апостола помогает бизнесу матери и недавно вышла замуж за начальника отдела коммунальной компании «Ивано-Франковскгорсвет».

Супруга Апостола до свадьбы с ним работала главбухом и старшим инспектором в Львовской исправительной колонии № 48. После перешла на должность замглавы финансового управления воинской части, где тогда служил муж.

В соцсетях матери и сестры Олега Апостола в разное время мелькает один и тот же богатый коттедж с красивой террасой на берегу водоёма — это семейное поместье, где собирается вся родня. Также у Апостолов есть две квартиры в Ивано-Франковске, в кирпичной малоэтажке и панельной высотке, и одна во Львове, в новостройке ЖК «Эко-дом». Но сам новый заместитель главкома ни в одной из них не живёт. Он занимает дуплекс в таунхаусах клубного посёлка Брюховичи в пригороде Львова.





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Авторы Пётр Егоров