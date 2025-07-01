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Регион
1 июля, 10:04

Отряд спецназначения «Химера» под Сумами уничтожен российскими войсками

Минобороны: В Сумской области ВС России нанесли удар по отряду «Химера»

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

За прошедшие сутки подразделения Северной группировки российских вооружённых сил нанесли эффективные удары по личному составу и боевой технике отряда специального назначения «Химера», который принадлежит Главному разведывательному управлению (ГУР) Украины, на территории Сумской области. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства обороны Российской Федерации.

В сообщении говорится о поражении подразделений механизированной, егерской и десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад территориальной обороны, а также отряда специального назначения «Химера» Главного управления разведки в районах населённых пунктов Варащино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка Сумской области.

Российские «Герани» разгромили пункт дислокации ВСУ под Сумами
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Ранее бывший офицер спецназа объяснил, что захват первого населённого пункта в Днепропетровской областисвидетельствует о начале формирования российской армией буферной зоны для защиты приграничных регионов России, а также территорий ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей.

Алиса Хуссаин
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