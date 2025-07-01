За прошедшие сутки подразделения Северной группировки российских вооружённых сил нанесли эффективные удары по личному составу и боевой технике отряда специального назначения «Химера», который принадлежит Главному разведывательному управлению (ГУР) Украины, на территории Сумской области. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства обороны Российской Федерации.

В сообщении говорится о поражении подразделений механизированной, егерской и десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад территориальной обороны, а также отряда специального назначения «Химера» Главного управления разведки в районах населённых пунктов Варащино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка Сумской области.