Новости СВО. Армия России продвинулась в Часовом Яре, у Курской области подбит канадский броневик, секретный визит главы МИД Германии на Украину, 2 июля ВС РФ окружают Константиновку, из Курской области вывезли трофейный Leopard, президенты России и Франции созвонились впервые за три года, как Киев экономит на колумбийцах — дайджест Life.ru. 1 июля, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Часовом Яре. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 2 июля

Продолжается наступление российских войск, начатое от Дзержинска (Торецка). Продвижение зафиксировано в сторону Клебан-Быка. Несколько восточнее наша армия закрепилась в селе Белая Гора. Здесь ВСУ продолжают огрызаться.

В Часовом Яре десантники полностью освободили микрорайон Шевченко. Помимо того, им удалось выйти на окраины Николаевки. Таким образом, от Константиновки нас отделяет несколько крупных сёл, однако, как только они будут взяты, город окажется в полукольце.

Карта СВО на 2 июля 2025 года. Продвижение ВС РФ в сторону Клебан-Быка на Константиновском направлении. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Сумская область, 2 июля

Military Watch Magazine сообщает, что ВС РФ подходят к Сумам. Киевское командование поэтому пытается провести здесь передислокацию.

— Противостоящие 158-й бригаде передовые российские части под Сумами были усилены подкреплениями как из Донбасса, так и из Курской области, что стало возможным после того, как последние украинские силы под Курском были разгромлены в апреле, — говорится в статье.

Американские журналисты отмечают, что Москва может перебросить на это направление дополнительные силы, а вот у Киева с личным составом проблемы. А всему виной курская авантюра, в которой ВСУ потеряли лучшие части и технику.

Несмотря на нехватку личного состава, противник проводит контратаки. Киевские подразделения попытались выбить наших штурмовиков с позиций в районе Юнаковки, но не получилось, так как по ним отработали артиллеристы и дроноводы. Теперь места расположения ВСУ обрабатываются российскими ВКС.

Курская область, 2 июля

Враг попытался атаковать в курском приграничье. Зафиксирована одна атака на село Новый Путь. Противник выдвинулся из Павловки, но был уничтожен, не дойдя до границы два километра. Среди подбитой техники — канадский бронеавтомобиль Roshel Senator.

Трофеи в виде западной техники собирают по всей Курской области. Немецкий танк Leopard был подбит ещё зимой, но эвакуирован только сейчас.

— Трофей, практически с полным боекомплектом и без критических повреждений, по праву забрали парни Гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Трофейный танк ВСУ «Леопард 2А6» немецкого производства эвакуирован в расположение Гвардейского парашютно-десантного полка из района населённого пункта Дарьино в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Эмманюэль Макрон выступил за прекращение огня и мирные переговоры

Президенты России и Франции созвонились впервые за 1025 дней. Одной из тем для обсуждения стала Украина.

— Путин напомнил президенту Франции, что конфликт на Украине — это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями, — сообщили в Кремле.

Макрон, поддерживая главу киевского режима Владимира Зелинского, призвал российского лидера к установлению мира и переговорам. После разговора с Владимиром Путиным Макрон созвонился с Зеленским и доложил ему детали беседы.

Зачем глава МИД Германии поехал в Одессу

Агентство DPA сообщило, что министр иностранных дел Германии Йоханнес Вадефуль тайно побывал в Одессе. Он пообещал добиваться от стран-партнёров продолжения поставок Украине систем для защиты от ракет и дронов. Визит главы МИД Германии держался в секрете и был объявлен только после того, как Вадефуль покинул Украину и прибыл в Молдавию.

Зачем колумбийцы едут на Украину

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung выяснило, зачем граждане Колумбии становятся наёмниками ВСУ. Местные власти недовольны, что колумбийцы едут зарабатывать в вооружённых действиях. Но там они хотя бы могут заработать. Хосе Арона Медина отслужил четыре года в колумбийской армии, а потом ему друг рассказал о том, что на Украине можно получать 3 тысячи долларов в месяц. Деньги ему нужны были для выплаты кредитов и постройки дома. Вернуться домой он решил, когда убили его друга. Оказалось, что колумбийцы — пушечное мясо. Власти Колумбии арестовали Хосе Арона Медина. Мало того, его выдали России. Утверждается, что он вернулся на родину и был задержан. Швейцарские журналисты считают, что Москва и Каракас тесно работают по вопросу наёмников.

Специалисты посчитали, что минимум 64 колумбийца уже убиты, ещё 122 пропали без вести. И тут наступает интересный момент. Киев должен выплатить 400 тысяч семье погибшего, но случится это после того, как найдут тело. Как показала практика передачи тел погибших, киевский режим не сильно озабочен этим. Как итог — экономия.

Авторы Даниил Черных