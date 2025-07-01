Новости СВО. ЛНР полностью освобождена, ВС РФ приблизились к Северску и готовятся наступать на Сумы, западная помощь не спасает Киев, 1 июля Армия России взяла под контроль всю территорию ЛНР, у ВСУ проблемы на Сумщине, в Курской области отбита атака нацбата «Айдар»*, Киев остался без Patriot — дайджест Life.ru. 30 июня, 21:07 Армия России добивает националистов у Курской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 1 июля

Киев бросает в атаки на Курскую область офицеров, прошедших подготовку в Великобритании. Все они находятся в 158-й бригаде ВСУ. Одно из «британских» подразделений было разбито, когда пошло в наступление из Бессаловки. Границу им так и не удалось пересечь. Минимум 4 единицы техники и свыше 30 вэсэушников были уничтожены при попытке зайти на российскую территорию.

На стыке Курской и Сумской области наши войска добивают националистический батальон «Айдар»*. Наши силовики считают, что режим Зеленского использует неонацистов как пушечное мясо.

Расчёты FPV-дронов Центра «Рубикон» продолжают выводить из строя бронированную и автомобильную технику, элементы систем связи, а также поражать пункты временной дислокации личного состава и огневые позиции ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область, 1 июля

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что Москва собрала на Сумском направлении 50 тысяч человек. У Украины личного состава здесь в три раза меньше. Несмотря на то что людей нет, киевское командование собирается наступать.

— Сейчас мы заняты разработкой собственных наступательных операций, направленных на то, чтобы вытеснить противника с занимаемых позиций, — заявил командир отряда специального назначения «Тимур» ГУР МО Украины.

Если украинские войска пытаются помешать нам продвигаться по Сумской области, то коррупционеры только помогают. Сами вэсэушники говорят, что районы, где наступает наша армия, не были заминированы. Более того, российские БПЛА уничтожают противника в тылу. Стало известно, что «Герань» нанесла удар по пункту временной дислокации в Конотопе. Там же уничтожены беспилотники противника.

В районе населённого пункта Конотоп в Сумской области беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» уничтожены пункт временной дислокации 58-й ОМПБр ВСУ и места для хранения БПЛА противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Луганская Народная Республика, 1 июля

Глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала сообщил, что регион полностью освобождён от ВСУ.

— Буквально два дня назад пришёл доклад о том, что территория ЛНР полностью освобождена, 100%, — сказал глава региона.

Военный Блогер Юрий Подоляка заявляет, что за противником остался только один населённый пункт. Новоегорьевка находится под контролем противника, но ранее там уже было зафиксировано присутствие ВС РФ.

Донецкая Народная Республика, 1 июля

В Донецкой Народной Республике ВС РФ приближаются к Северску. На этом участке фронта бои идут за Серебрянку. Также зачищается район Белой горы. Проблемой здесь остаётся Серебрянское лесничество, превращённое ВСУ в огромную сеть укреплений.

Карта СВО на 1 июля 2025 года. Бойцы 7-й мотострелковой бригады зачищают район Белой горы на Северском направлении. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Кто обучает неонацистов из «Азова»*

Die Welt заявляет, что немецкие инструкторы работают с «Азовом»*. Причём они являются военнослужащими этого подразделения, что может говорить об их радикальных взглядах. Один из собеседников издания сообщил, что до Украины он служил в бундесвере, а теперь занимается подготовкой новобранцев. Есть те, кто и сам принимает участие в боях, но тут у них проблемы.

— Россияне атакуют в основном под покровом темноты, а также часто в сумерках или на рассвете. Они появляются небольшими группами на мотоциклах и пытаются проникнуть за наши линии. Из-за такой тактики нам сложнее уничтожать нападающих, — рассказал 21-летний немец с позывным Шини.

Почему Зеленскому нужно спешить с мирным соглашением

Владимир Зеленский требует от союзников новые системы Patriot, но у США свои планы. The National Interest пишет, что США не дадут Киеву ничего, так как у Вашингтона есть собственные интересы.

— Никакая военная помощь не перечеркнёт огромных преимуществ, которые Россия накопила за последние три года боевых действий. Спасти Украину от российского гнева могут лишь мирные переговоры. Но лидеры страны этого ещё не осознали — а время уже на исходе, — говорится в статье.

Авторы предполагают, что Москва, может, и не хочет мира, так как ВС РФ наступают, а на Украине ситуация только ухудшается. Хотя именно Кремль настаивает на продуктивных переговорах.

* Признан террористической организацией, запрещён в РФ

Авторы Даниил Черных