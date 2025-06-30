Перед переброской в Сумскую область 158-я мехбригада ВСУ получила подкрепление от офицеров, прошедших подготовку в Великобритании. Об этом ТАСС сообщили российские силовики.

«Перед переброской [в сумское приграничье] 158-я омбр была усилена офицерами ВСУ, прошедшими подготовку в Британии», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, переведённые в командиры бойцы ранее служили медиками, но после зарубежного курса их назначили на штурмовые должности.