ВСУ перебросили на границу с Курской областью обученных в Британии офицеров
ТАСС: ВСУ усилили 158-ю бригаду подготовленными в Британии офицерами
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Перед переброской в Сумскую область 158-я мехбригада ВСУ получила подкрепление от офицеров, прошедших подготовку в Великобритании. Об этом ТАСС сообщили российские силовики.
«Перед переброской [в сумское приграничье] 158-я омбр была усилена офицерами ВСУ, прошедшими подготовку в Британии», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, переведённые в командиры бойцы ранее служили медиками, но после зарубежного курса их назначили на штурмовые должности.
Ранее сообщалось, что с начала действия программы Interflex в Британии и других западных странах подготовку прошли более 55 тысяч украинских бойцов. Обучение длится пять недель, после чего солдат отправляют в зону боевых действий. Российские дипломаты называют программу «инструментом по рекрутированию пушечного мяса» и примером прямого участия Лондона в эскалации конфликта «до последнего украинца».