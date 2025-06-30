«На 100%»: Пасечник объявил о полном освобождении ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о полном освобождении территории республики. Его слова прозвучали в эфире Первого канала.

«Буквально два дня назад пришёл доклад о том, что территория ЛНР полностью освобождена, [на] 100%», — сказал Пасечник.