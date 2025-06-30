«На 100%»: Пасечник объявил о полном освобождении ЛНР
Пасечник: Территория ЛНР взята под контроль на 100%
Обложка © Telegram / glava_lnr_info
Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о полном освобождении территории республики. Его слова прозвучали в эфире Первого канала.
«Буквально два дня назад пришёл доклад о том, что территория ЛНР полностью освобождена, [на] 100%», — сказал Пасечник.
Ранее было зафиксировано появление «серой» зоны на карте Днепропетровской области — впервые с начала СВО. Она указывает на смещение линии фронта. Согласно опубликованной карте, российские войска усилили позиции на шести направлениях в южной части ДНР вблизи границы с Днепропетровской областью.