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30 июня, 18:39

«На 100%»: Пасечник объявил о полном освобождении ЛНР

Пасечник: Территория ЛНР взята под контроль на 100%

Обложка © Telegram / glava_lnr_info

Обложка © Telegram / glava_lnr_info

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о полном освобождении территории республики. Его слова прозвучали в эфире Первого канала.

«Буквально два дня назад пришёл доклад о том, что территория ЛНР полностью освобождена, [на] 100%», — сказал Пасечник.

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Ранее было зафиксировано появление «серой» зоны на карте Днепропетровской области — впервые с начала СВО. Она указывает на смещение линии фронта. Согласно опубликованной карте, российские войска усилили позиции на шести направлениях в южной части ДНР вблизи границы с Днепропетровской областью.

Наталья Демьянова
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