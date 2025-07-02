Российский дрон ударом в «уязвимое место» вывел из строя немецкий Leopard под Сумами

Российские военные сообщили об успехе в выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Министерство обороны России заявило, что украинский танк Leopard 2А6 был уничтожен в Сумской области с помощью беспилотного летательного аппарата.

В районе села Писаревка Сумской области во время разведывательного вылета подразделение FPV-дронов «Рубикон» (Испытательный центр передовых беспилотных технологий Минобороны РФ) зафиксировало передвижение танка Leopard 2A6 украинской армии, произведенного в Германии. Согласно имеющимся данным, оператор дрона-камикадзе принял решение о нанесении удара по бронетехнике.

«В результате удара FPV-дроном в уязвимое место — под стык башни — танк противника был выведен из строя», — сообщили в Минобороны.