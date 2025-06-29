Украине сообщили печальные новости в связи с новой поставкой техники
MWM: Новые поставки Киеву танков Abrams не изменят ситуацию на Украине
Танки Abrams. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis
Новые поставки американских танков Abrams для Киева из Австралии вряд ли повлияют на положение Украины на поле боя. Об этом заявило издание Military Watch Magazine.
«В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных Соединёнными Штатами, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены», — указано в материале.
Из-за неудовлетворительного состояния этой техники Украине придётся вложить значительные ресурсы на её восстановление и обслуживание. Кроме того, издание отметило, что танки Abrams отличаются слабозащищенной крышей.
Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил передать Украине ракеты за счёт замороженных российских активов. Вопрос касается отправки 350 современных ракет ПВО стоимостью 70 миллионов фунтов стерлингов (95 миллионов долларов).