Украине сообщили печальные новости в связи с новой поставкой техники

Новые поставки американских танков Abrams для Киева из Австралии вряд ли повлияют на положение Украины на поле боя. Об этом заявило издание Military Watch Magazine.

«В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных Соединёнными Штатами, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены», — указано в материале.

Из-за неудовлетворительного состояния этой техники Украине придётся вложить значительные ресурсы на её восстановление и обслуживание. Кроме того, издание отметило, что танки Abrams отличаются слабозащищенной крышей.