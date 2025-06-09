Российские военные уничтожили большую часть американских танков Abrams, переданных Украине. Такие данные приводит 9 июня РИА «Новости».

В январе 2023 года тогдашний президент США Джо Байден пообещал Киеву 31 танк M1 Abrams. Согласно подсчетам агентства, с февраля 2024 года российские силы вывели из строя 26 из них. Первый Abrams был подбит 26 февраля на Авдеевском направлении бойцами группировки «Центр».

Таким образом в распоряжении украинской армии осталось лишь пять из поставленных танков.

В январе 2023 года США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams в рамках военной поддержки. Эти боевые машины считались одними из самых современных в арсенале западных армий и предназначались для усиления ударных возможностей ВСУ. Однако, начиная с февраля 2024 года, большинство из них, по данным российских источников, было выведено из строя.