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9 июня, 07:54

Россия уничтожила 26 из 31 танка Abrams, поставленного Украине американцами

Обложка © ABACA/ Cpl. Israel Chincio/Released

Обложка © ABACA/ Cpl. Israel Chincio/Released

Российские военные уничтожили большую часть американских танков Abrams, переданных Украине. Такие данные приводит 9 июня РИА «Новости».

В январе 2023 года тогдашний президент США Джо Байден пообещал Киеву 31 танк M1 Abrams. Согласно подсчетам агентства, с февраля 2024 года российские силы вывели из строя 26 из них. Первый Abrams был подбит 26 февраля на Авдеевском направлении бойцами группировки «Центр».

Таким образом в распоряжении украинской армии осталось лишь пять из поставленных танков.

В январе 2023 года США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams в рамках военной поддержки. Эти боевые машины считались одними из самых современных в арсенале западных армий и предназначались для усиления ударных возможностей ВСУ. Однако, начиная с февраля 2024 года, большинство из них, по данным российских источников, было выведено из строя.

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Ранее стало известно, что Австралия начала отправку Киеву списанных американских танков Abrams. 49 боевых машин погрузили на грузовое судно. Они будут доставлены в Польшу.

Марина Фещенко
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