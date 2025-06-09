Россия уничтожила 26 из 31 танка Abrams, поставленного Украине американцами
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Российские военные уничтожили большую часть американских танков Abrams, переданных Украине. Такие данные приводит 9 июня РИА «Новости».
В январе 2023 года тогдашний президент США Джо Байден пообещал Киеву 31 танк M1 Abrams. Согласно подсчетам агентства, с февраля 2024 года российские силы вывели из строя 26 из них. Первый Abrams был подбит 26 февраля на Авдеевском направлении бойцами группировки «Центр».
Таким образом в распоряжении украинской армии осталось лишь пять из поставленных танков.
В январе 2023 года США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams в рамках военной поддержки. Эти боевые машины считались одними из самых современных в арсенале западных армий и предназначались для усиления ударных возможностей ВСУ. Однако, начиная с февраля 2024 года, большинство из них, по данным российских источников, было выведено из строя.
Ранее стало известно, что Австралия начала отправку Киеву списанных американских танков Abrams. 49 боевых машин погрузили на грузовое судно. Они будут доставлены в Польшу.