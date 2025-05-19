Австралия начала отправку Киеву списанных танков Abrams США
ABC: Австралия отправила Украине обещанные танки Abrams
M1A2 SEP V3 Abrams c боевым модулем CROWS LP. Обложка © Wikipedia / Levo1Desno2
Австралия начала отправку Украине списанных американских танков Abrams. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Албанизе, передаёт местное радио ABC.
По информации издания, 49 машин погрузили на грузовое судно. Из соображений безопасности правительство не раскрывает точное местоположение и дату прибытия. Известно, что танки будут доставлены в Польшу. Глава Минобороны Австралии Ричард Марлес подтвердил отправку первой партии.
Австралия получила разрешение США на реэкспорт танков в третью страну. При этом американские и австралийские чиновники выражали сомнения в целесообразности передачи танков. Канберра приобрела 59 танков M1A1 Abrams в 2004 году и передаёт Киеву те, которые никогда не участвовали в боевых действиях.
«Мы начинаем сомневаться, что украинцам действительно нужны эти машины. Крыша танка — самое слабое место «Абрамса», а это война беспилотников», — сказал представитель Минобороны Австралии.
Ранее сообщалось, что Великобритания в скором времени планирует передать Украине модернизированные системы ПВО Raven. Системы Raven разрабатываются на основе устаревших ракет малой дальности Asraam класса «воздух-воздух», которые устанавливаются на автомобили повышенной проходимости Supacat.