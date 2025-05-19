Австралия начала отправку Киеву списанных танков Abrams США

Австралия начала отправку Украине списанных американских танков Abrams. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Албанизе, передаёт местное радио ABC.

По информации издания, 49 машин погрузили на грузовое судно. Из соображений безопасности правительство не раскрывает точное местоположение и дату прибытия. Известно, что танки будут доставлены в Польшу. Глава Минобороны Австралии Ричард Марлес подтвердил отправку первой партии.

Австралия получила разрешение США на реэкспорт танков в третью страну. При этом американские и австралийские чиновники выражали сомнения в целесообразности передачи танков. Канберра приобрела 59 танков M1A1 Abrams в 2004 году и передаёт Киеву те, которые никогда не участвовали в боевых действиях.

«Мы начинаем сомневаться, что украинцам действительно нужны эти машины. Крыша танка — самое слабое место «Абрамса», а это война беспилотников», — сказал представитель Минобороны Австралии.