Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 05:29

Австралия начала отправку Киеву списанных танков Abrams США

ABC: Австралия отправила Украине обещанные танки Abrams

M1A2 SEP V3 Abrams c боевым модулем CROWS LP. Обложка © Wikipedia / Levo1Desno2

M1A2 SEP V3 Abrams c боевым модулем CROWS LP. Обложка © Wikipedia / Levo1Desno2

Австралия начала отправку Украине списанных американских танков Abrams. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Албанизе, передаёт местное радио ABC.

По информации издания, 49 машин погрузили на грузовое судно. Из соображений безопасности правительство не раскрывает точное местоположение и дату прибытия. Известно, что танки будут доставлены в Польшу. Глава Минобороны Австралии Ричард Марлес подтвердил отправку первой партии.

Австралия получила разрешение США на реэкспорт танков в третью страну. При этом американские и австралийские чиновники выражали сомнения в целесообразности передачи танков. Канберра приобрела 59 танков M1A1 Abrams в 2004 году и передаёт Киеву те, которые никогда не участвовали в боевых действиях.

«Мы начинаем сомневаться, что украинцам действительно нужны эти машины. Крыша танка — самое слабое место «Абрамса», а это война беспилотников», — сказал представитель Минобороны Австралии.

Армия Дании отправит несколько отрядов наёмников на Украину
Армия Дании отправит несколько отрядов наёмников на Украину

Ранее сообщалось, что Великобритания в скором времени планирует передать Украине модернизированные системы ПВО Raven. Системы Raven разрабатываются на основе устаревших ракет малой дальности Asraam класса «воздух-воздух», которые устанавливаются на автомобили повышенной проходимости Supacat.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Австралия
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar