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Регион
10 мая, 12:28

Британия пообещала Украине системы ПВО Raven

Times: Великобритания скоро отправит Киеву модернизированные системы ПВО Raven

Обложка © freepik / vwalakte

Обложка © freepik / vwalakte

Великобритания собирается в ближайшее время отправить на Украину модернизированные системы противовоздушной обороны (ПВО) Raven. Об этом пишет The Times, ссылаясь на полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда.

Как поясняется в статье, для создания Raven разработчики используют устаревшие ракеты малой дальности Asraam класса «воздух — воздух», которые закрепляются на автомобилях повышенной проходимости Supacat. Такая техника появилась у британцев в 2022 году и постоянно использовалась бойцами ВСУ для попыток уничтожения беспилотников и крылатых ракет. Полковник не стал называть число систем Raven, обещанных Киеву.

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Ранее сообщалось, что Украина договорилась о покупке оружия у стран ЕС на 1 миллиард евро за счёт доходов от замороженных активов России. Речь идёт о соглашении по закупке вооружений с Данией, Францией и Италией. Финансироваться сделка будет через «Европейский фонд мира».

Татьяна Миссуми
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