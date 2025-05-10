Британия пообещала Украине системы ПВО Raven

Великобритания собирается в ближайшее время отправить на Украину модернизированные системы противовоздушной обороны (ПВО) Raven. Об этом пишет The Times, ссылаясь на полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда.

Как поясняется в статье, для создания Raven разработчики используют устаревшие ракеты малой дальности Asraam класса «воздух — воздух», которые закрепляются на автомобилях повышенной проходимости Supacat. Такая техника появилась у британцев в 2022 году и постоянно использовалась бойцами ВСУ для попыток уничтожения беспилотников и крылатых ракет. Полковник не стал называть число систем Raven, обещанных Киеву.