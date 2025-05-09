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Регион
9 мая, 14:51

Три европейские страны задумали продать Киеву оружия на 1 млрд евро из денег России

«РБК-Украина»: Киев договорился о покупке оружия у ЕС на доходы от активов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Украина договорилась о покупке оружия у стран ЕС на 1 миллиард евро за счёт доходов от замороженных активов России. Соответствующие документы уже подписаны, сообщает «РБК-Украина».

Речь идёт о соглашении по закупке вооружений с Данией, Францией и Италией. Финансироваться сделка будет через «Европейский фонд мира» из полученных с замороженных активов РФ доходов. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что средства не только усилят украинскую армию, но и поддержат оборонную промышленность Незалежной.

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Прецедентом такое решение европейцев не станет — это уже не первый раз. Напомним, что на днях ЕС уже выделял Киеву очередной транш финансовой помощи, размер которого также составил 1 миллиард евро. Средства тоже были получены из доходов от реинвестированных замороженных активов России.

Юрий Лысенко
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