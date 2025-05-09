Три европейские страны задумали продать Киеву оружия на 1 млрд евро из денег России

Украина договорилась о покупке оружия у стран ЕС на 1 миллиард евро за счёт доходов от замороженных активов России. Соответствующие документы уже подписаны, сообщает «РБК-Украина».

Речь идёт о соглашении по закупке вооружений с Данией, Францией и Италией. Финансироваться сделка будет через «Европейский фонд мира» из полученных с замороженных активов РФ доходов. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что средства не только усилят украинскую армию, но и поддержат оборонную промышленность Незалежной.