Три европейские страны задумали продать Киеву оружия на 1 млрд евро из денег России
«РБК-Украина»: Киев договорился о покупке оружия у ЕС на доходы от активов РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol
Украина договорилась о покупке оружия у стран ЕС на 1 миллиард евро за счёт доходов от замороженных активов России. Соответствующие документы уже подписаны, сообщает «РБК-Украина».
Речь идёт о соглашении по закупке вооружений с Данией, Францией и Италией. Финансироваться сделка будет через «Европейский фонд мира» из полученных с замороженных активов РФ доходов. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что средства не только усилят украинскую армию, но и поддержат оборонную промышленность Незалежной.
Прецедентом такое решение европейцев не станет — это уже не первый раз. Напомним, что на днях ЕС уже выделял Киеву очередной транш финансовой помощи, размер которого также составил 1 миллиард евро. Средства тоже были получены из доходов от реинвестированных замороженных активов России.