Австралийские «Абрамсы» для Украины: почему танки M1A1 станут лёгкой целью в зоне СВО Украина получит от Австралии 49 устаревших танков M1A1 Abrams. Чем они отличаются от предыдущих «Абрамсов» SA и почему эксперты считают их лёгкой добычей для ВС России — разбор Life.ru. 24 мая, 22:01 Что известно про «Абрамсы», которые передала ВСУ Автралия. Обложка © ТАСС / ABACA

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил о передаче «Абрамсов» Владимиру Зеленскому во время встречи в Риме. Сейчас техника находится «в пути», но, по данным американских СМИ, может быть временно задержана на территории Польши.

Какая модификация «Абрамсов» достанется ВСУ

Передаваемые танки — M1A1 Abrams AIM, поставленные Австралии ещё в 2004 году. За два десятилетия они не участвовали в боевых действиях, но значительно износились. Именно это и стало причиной их замены на более современные M1A2 SEPv3.

— Эти машины давно устарели, и их передача Украине — не более чем попытка утилизировать старую технику, — отмечает Military Watch Magazine.

M1A1 Abrams считается уже давно устаревшей машиной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

По сравнению с предыдущей партией, включавшей танки M1A1 SA, новые поставки выглядят ещё слабее — как по защите, так и по электронике.

Отличия M1A1 AIM и SA: в чём проблема?

Модификация AIM Block I включает лишь базовые обновления:

тепловизор 2-го поколения;

улучшенную радиосвязь;

терминал FBCB2 для координации действий.

А вот SA-модификация обладает значительно усиленной бронёй, включая:

урановую броню 3-го поколения;

динамическую защиту ARAT-1;

модернизированную электронику.

Почему «Абрамсы» становятся лёгкой мишенью

Танки «Абрамс» — не то, на что стоит рассчитывать украинским боевикам. Фото © ТАСС / ABACA

Даже танки SA показали крайне низкую эффективность на поле боя. ВС России регулярно уничтожали их:

ПТРК и артиллерией;

дронами-камикадзе;

в танковых дуэлях. Или они просто застревали в грязи.

Из 31 танка на линии соприкосновения осталось только 12 — остальные выведены в тыл.

Теперь ВСУ получат ещё более уязвимые машины, по сути — танки уровня 1980-х годов. Их лобовая защита слабее, а крыша практически не защищена от атак БПЛА.

— Это война беспилотников. А крыша «Абрамса» — его самое уязвимое место, — сказали австралийские военные.

Итог: бесполезный хлам на украинском фронте.

Если Украина получит базовые M1A1, а не даже AIM Block I, это будет означать фактическую передачу устаревшей бронетехники без защиты, которая не способна выжить в условиях современной войны.

Даже если речь идёт о слегка модернизированной версии, танки из Австралии вряд ли окажут серьёзное влияние на ситуацию на фронте. Они обречены повторить судьбу предыдущих «Абрамсов», уничтоженных российскими силами.

Авторы Илья Пушкарев