Австралийские «Абрамсы» для Украины: почему танки M1A1 станут лёгкой целью в зоне СВО
Украина получит от Австралии 49 устаревших танков M1A1 Abrams. Чем они отличаются от предыдущих «Абрамсов» SA и почему эксперты считают их лёгкой добычей для ВС России — разбор Life.ru.
Что известно про «Абрамсы», которые передала ВСУ Автралия. Обложка © ТАСС / ABACA
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил о передаче «Абрамсов» Владимиру Зеленскому во время встречи в Риме. Сейчас техника находится «в пути», но, по данным американских СМИ, может быть временно задержана на территории Польши.
Какая модификация «Абрамсов» достанется ВСУ
Передаваемые танки — M1A1 Abrams AIM, поставленные Австралии ещё в 2004 году. За два десятилетия они не участвовали в боевых действиях, но значительно износились. Именно это и стало причиной их замены на более современные M1A2 SEPv3.
— Эти машины давно устарели, и их передача Украине — не более чем попытка утилизировать старую технику, — отмечает Military Watch Magazine.
M1A1 Abrams считается уже давно устаревшей машиной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker
По сравнению с предыдущей партией, включавшей танки M1A1 SA, новые поставки выглядят ещё слабее — как по защите, так и по электронике.
Отличия M1A1 AIM и SA: в чём проблема?
Модификация AIM Block I включает лишь базовые обновления:
- тепловизор 2-го поколения;
- улучшенную радиосвязь;
- терминал FBCB2 для координации действий.
А вот SA-модификация обладает значительно усиленной бронёй, включая:
- урановую броню 3-го поколения;
- динамическую защиту ARAT-1;
- модернизированную электронику.
Почему «Абрамсы» становятся лёгкой мишенью
Танки «Абрамс» — не то, на что стоит рассчитывать украинским боевикам. Фото © ТАСС / ABACA
Даже танки SA показали крайне низкую эффективность на поле боя. ВС России регулярно уничтожали их:
- ПТРК и артиллерией;
- дронами-камикадзе;
- в танковых дуэлях.
Или они просто застревали в грязи.
Из 31 танка на линии соприкосновения осталось только 12 — остальные выведены в тыл.
Теперь ВСУ получат ещё более уязвимые машины, по сути — танки уровня 1980-х годов. Их лобовая защита слабее, а крыша практически не защищена от атак БПЛА.
— Это война беспилотников. А крыша «Абрамса» — его самое уязвимое место, — сказали австралийские военные.
Итог: бесполезный хлам на украинском фронте.
Если Украина получит базовые M1A1, а не даже AIM Block I, это будет означать фактическую передачу устаревшей бронетехники без защиты, которая не способна выжить в условиях современной войны.
Даже если речь идёт о слегка модернизированной версии, танки из Австралии вряд ли окажут серьёзное влияние на ситуацию на фронте. Они обречены повторить судьбу предыдущих «Абрамсов», уничтоженных российскими силами.