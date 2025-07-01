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1 июля, 15:45

Трофейный танк Leopard 2А6 эвакуировали с поля боя в Курской области

Минобороны: Бойцы ВС РФ эвакуировали с поля боя трофейный танк Leopard 2

Из-под населённого пункта Дарьино в Курской области был успешно эвакуирован трофейный танк Leopard 2 в модификации А6 немецкого производства. Как рассказали в Минобороны России, ранее техника состояла на вооружении ВСУ.

Эвакуация трофейного танка. Видео © Telegram / Минобороны России

Танк был обезврежен ещё зимой благодаря мастерству оператора FPV-дрона из числа Тульских десантников. Поскольку бортовые редукторы боевой машины вышли из строя, наши военнослужащие проявили смекалку: им пришлось снять гусеницы и осуществить эвакуацию «Леопарда» на катках.

Примечательно, что вражеский танк был захвачен практически без серьёзных повреждений и с почти нетронутым боекомплектом.

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Обложка © Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
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