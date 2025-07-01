Трофейный танк Leopard 2А6 эвакуировали с поля боя в Курской области
Минобороны: Бойцы ВС РФ эвакуировали с поля боя трофейный танк Leopard 2
Из-под населённого пункта Дарьино в Курской области был успешно эвакуирован трофейный танк Leopard 2 в модификации А6 немецкого производства. Как рассказали в Минобороны России, ранее техника состояла на вооружении ВСУ.
Эвакуация трофейного танка. Видео © Telegram / Минобороны России
Танк был обезврежен ещё зимой благодаря мастерству оператора FPV-дрона из числа Тульских десантников. Поскольку бортовые редукторы боевой машины вышли из строя, наши военнослужащие проявили смекалку: им пришлось снять гусеницы и осуществить эвакуацию «Леопарда» на катках.
Примечательно, что вражеский танк был захвачен практически без серьёзных повреждений и с почти нетронутым боекомплектом.
Ранее сообщалось, что российские предприятия значительно ускорили темпы производства боевых танков Т-90М — их выпуск превысил уровень 2020-2021 годов как минимум в три раза. Решение об интенсификации производства, вероятно, продиктовано тремя ключевыми причинами.
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