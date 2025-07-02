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2 июля, 04:11

За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили пять украинских беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По два беспилотника сбили над территориями Курской и Ростовской областей. Ещё один был уничтожен над территорией Республики Крым.

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Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовский области Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО отразила атаку дронов над Новошахтинском и Аксайским районом. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Обстановка находится на контроле.

Алена Пенчугина
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