За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили пять украинских беспилотников

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По два беспилотника сбили над территориями Курской и Ростовской областей. Ещё один был уничтожен над территорией Республики Крым.