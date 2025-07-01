Российские ПВО уничтожили три британские ракеты Storm Shadow

За последние 24 часа российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив три ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно сообщению, за последние сутки российские системы ПВО перехватили 3 крылатые ракеты Storm Shadow британского производства, 3 реактивных снаряда систем HIMARS и 173 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Особое внимание в сводке уделено перехвату высокоточных ракет Storm Shadow, которые считаются одним из наиболее современных видов вооружения, поставляемых Украине. Также отмечается массовое применение беспилотников, что стало характерной чертой современных боевых действий.

Минобороны подчёркивает, что российские системы ПВО продолжают надежно прикрывать важные объекты и населённые пункты от воздушных угроз. Ведомство регулярно публикует данные о результатах работы противовоздушной обороны, демонстрируя её эффективность против различных типов целей.