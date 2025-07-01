Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 04:29

За ночь ПВО уничтожила 60 украинских дронов над девятью регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В ночь на 1 июля силами противовоздушной обороны было нейтрализовано 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Наибольшее количество дронов — 17 — было уничтожено над территорией Республики Крым. 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, 11 — над акваторией Азовского моря.

Пять беспилотников перехватили над Курской областью, четыре — над Саратовской. Три дрона уничтожили над акваторией Чёрного моря, два — над территорией Белгородской области. По одному БПЛА сбили над Воронежской и Орловской областями.

В аэропорту Казани ввели план «Ковёр»
В аэропорту Казани ввели план «Ковёр»

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники сбили в трёх городах и пяти районах региона. Согласно предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В Таганроге в многоквартирном доме выбиты несколько окон, повреждены припаркованные автомобили.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Ростовская область
  • Курская область
  • Саратовская область
  • Белгородская область
  • Воронежская область
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar