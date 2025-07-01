За ночь ПВО уничтожила 60 украинских дронов над девятью регионами России

В ночь на 1 июля силами противовоздушной обороны было нейтрализовано 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Наибольшее количество дронов — 17 — было уничтожено над территорией Республики Крым. 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, 11 — над акваторией Азовского моря.

Пять беспилотников перехватили над Курской областью, четыре — над Саратовской. Три дрона уничтожили над акваторией Чёрного моря, два — над территорией Белгородской области. По одному БПЛА сбили над Воронежской и Орловской областями.