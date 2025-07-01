За ночь ПВО уничтожила 60 украинских дронов над девятью регионами России
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В ночь на 1 июля силами противовоздушной обороны было нейтрализовано 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Наибольшее количество дронов — 17 — было уничтожено над территорией Республики Крым. 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, 11 — над акваторией Азовского моря.
Пять беспилотников перехватили над Курской областью, четыре — над Саратовской. Три дрона уничтожили над акваторией Чёрного моря, два — над территорией Белгородской области. По одному БПЛА сбили над Воронежской и Орловской областями.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники сбили в трёх городах и пяти районах региона. Согласно предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В Таганроге в многоквартирном доме выбиты несколько окон, повреждены припаркованные автомобили.