В аэропорту Казани ввели план «Ковёр»

В аэропорту Казани введены временные ограничения на приём и отправку гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщает Росавиация.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — говорится в сообщении ведомства.