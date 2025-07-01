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1 июля, 03:52

В аэропорту Казани ввели план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Казани введены временные ограничения на приём и отправку гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщает Росавиация.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — говорится в сообщении ведомства.

В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты в трёх городах и пяти районах Ростовской области. По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. В Таганроге были зафиксированы повреждения многоквартирного дома и автомобилей.

Антон Голыбин
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