В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова (Гагарин) ввели план «Ковёр». Об этом также сообщала пресс-служба Росавиации. Ограничения были приняты для обеспечения безопасности полётов.