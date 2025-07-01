В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов
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В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова (Гагарин) ввели план «Ковёр». Об этом также сообщала пресс-служба Росавиации. Ограничения были приняты для обеспечения безопасности полётов.