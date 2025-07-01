Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 01:35

План «Ковёр» ввели в аэропорту Саратова

Росавиация: В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полёты

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Саратова (Гагарин). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Мера предпринята с целью обеспечения безопасности полётов. О возобновлении работы аэропорта в штатном режиме будет сообщено дополнительно.

В аэропорту Астрахань были сняты ограничения на полёты
В аэропорту Астрахань были сняты ограничения на полёты

Ранее сообщалось, что рейс EgyptAir, задержанный в московском аэропорту Домодедово 29 июня, вылетел в Хургаду 30 июня в 01:53 по московскому времени. На борту Airbus A330 находились 242 пассажира. Изначально вылет был запланирован на 29 июня в 1:15, но его перенесли сначала на 17:00, а затем на 20:00. Пассажиры были размещены в отелях, однако некоторым пришлось оплачивать проживание самостоятельно.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar