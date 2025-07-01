План «Ковёр» ввели в аэропорту Саратова
Росавиация: В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полёты
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Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Саратова (Гагарин). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Мера предпринята с целью обеспечения безопасности полётов. О возобновлении работы аэропорта в штатном режиме будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что рейс EgyptAir, задержанный в московском аэропорту Домодедово 29 июня, вылетел в Хургаду 30 июня в 01:53 по московскому времени. На борту Airbus A330 находились 242 пассажира. Изначально вылет был запланирован на 29 июня в 1:15, но его перенесли сначала на 17:00, а затем на 20:00. Пассажиры были размещены в отелях, однако некоторым пришлось оплачивать проживание самостоятельно.