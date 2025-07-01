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30 июня, 23:42

Рейс EgyptAir после многочасовой задержки отправился из Москвы в Хургаду

Росавиация: Рейс EgyptAir из Москвы в Хургаду вылетел с 242 пассажирами

Обложка © Wikipedia / Marc Ryckaert (MJJR)

Обложка © Wikipedia / Marc Ryckaert (MJJR)

Рейс авиакомпании EgyptAir, задержанный 29 июня в московском аэропорту Домодедово, вылетел в Хургаду 30 июня в 01:53 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что на борту Airbus A330 находятся 242 пассажира.

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Ранее сообщалось, что рейс EgyptAir MS-726 с 300 туристами на борту, запланированный на 29 июня в 1:15, был перенесён сначала на 17:00, а затем на 20:00. Около 300 пассажиров оказались в затруднительном положении в Домодедово. Туристов провели через таможенный контроль, аннулировали посадочные талоны и разместили в отелях, однако некоторым пришлось оплачивать проживание самостоятельно. EgyptAir пока не предоставила комментарии относительно компенсаций.

Антон Голыбин
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