Рейс EgyptAir после многочасовой задержки отправился из Москвы в Хургаду

Рейс авиакомпании EgyptAir, задержанный 29 июня в московском аэропорту Домодедово, вылетел в Хургаду 30 июня в 01:53 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее сообщалось, что рейс EgyptAir MS-726 с 300 туристами на борту, запланированный на 29 июня в 1:15, был перенесён сначала на 17:00, а затем на 20:00. Около 300 пассажиров оказались в затруднительном положении в Домодедово. Туристов провели через таможенный контроль, аннулировали посадочные талоны и разместили в отелях, однако некоторым пришлось оплачивать проживание самостоятельно. EgyptAir пока не предоставила комментарии относительно компенсаций.