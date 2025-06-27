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Регион
27 июня, 10:43

Росавиация разрешила полёты гражданской авиации в небе Ирана, Ирака и Иордании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Росавиация сняла запрет на гражданские полёты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Иордании. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

«В рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке, Росавиация отменила запрет на полёты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации подчеркнули, что сотрудники агентства продолжают отслеживать работу воздушного транспорта в регионе. Авиакомпании оперативно проинформируют, если обстановка изменится.

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Напомним, что ограничения вводились на фоне вооружённой фазы конфликта Ирана и Израиля. При этом запрет на полёты в еврейское государство в ночное время остаётся в силе — он действует до 12 июля.

Юрий Лысенко
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