Росавиация разрешила полёты гражданской авиации в небе Ирана, Ирака и Иордании

Росавиация сняла запрет на гражданские полёты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Иордании. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

«В рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке, Росавиация отменила запрет на полёты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации подчеркнули, что сотрудники агентства продолжают отслеживать работу воздушного транспорта в регионе. Авиакомпании оперативно проинформируют, если обстановка изменится.