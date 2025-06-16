Гиперзвук в иллюминаторе: Пассажир самолёта случайно заснял «удары возмездия» Ирана
Пассажир самолёта случайно заснял пуск иранских гиперзвуковых ракет по Израилю
Пассажир самолёта, пролетавшего над Саудовской Аравией, успел заснять на телефон момент пуска баллистических ракет из Ирана по израильской территории. Видео разошлось в Сети. На кадрах десятки снарядов прорезают ночное небо.
Пуск ракет Ирана по Израилю. Видео © Х / Mohsin Raza
Предположительно, на видео попали гиперзвуковые иранские ракеты, которые страна использует для ответных ударов после нападения Израиля и гибели мирных граждан.
Напомним, прошедшей ночью Иран направил несколько десятков ответных ракет в сторону Израиля. Некоторые снаряды прилетели в электроподстанцию в Хайфе. Другие — попали прямо в жилые дома в Тель-Авиве. В результате всей атаки погибли три человека, ещё более 65 получили разные ранения. По мнению CNN, Израиль просчитался, напав на Иран, ведь ракеты Тегерана которого легко прошли через ПВО противника. В иранских СМИ появилась информация, что это гиперзвуковое оружие.
Обложка © Х / Mohsin Raza