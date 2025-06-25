Росавиация до 12 июля запретила ночные рейсы в аэропорты Израиля

Полёты российских авиакомпаний в Израиль в ночное время приостановлены. Росавиация ввела запрет на рейсы с 01:00 до 07:00 по московскому времени, действующий до 12 июля.

«Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учётом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полётов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них», — сообщается на сайте ведомства.

В то же время перевозчикам предписано до 4 июля не выполнять полёты в Иран и не летать через воздушное пространство Иордании, Ирака и Ирана.