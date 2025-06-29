В Домодедово 300 пассажиров не могут вылететь в Египет из-за задержки рейса

Рейс из Москвы в Египет задержан почти на сутки из-за поломки самолёта. 300 пассажиров застряли в Домодедово и до сих пор не знают, когда смогут отправиться в Хургаду. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Рейс EgyptAir MS-726 с 300 туристами на борту должен был вылететь в 1:15, но был перенесён сначала на 17:00, затем на 20:00. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность Airbus A330, который накануне прибыл из Шарм-эш-Шейха.

Застрявшие в Домодедово туристы. Видео © SHOT

Пассажиров провели через таможню, аннулировали посадочные талоны и отправили в отели, однако некоторым пришлось оплачивать номера самостоятельно. В EgyptAir пока не прокомментировали ситуацию с компенсациями.