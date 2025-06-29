В Домодедово 300 пассажиров не могут вылететь в Египет из-за задержки рейса
SHOT: Рейс из Москвы в Египет задержали почти на сутки
Рейс из Москвы в Египет задержан почти на сутки из-за поломки самолёта. 300 пассажиров застряли в Домодедово и до сих пор не знают, когда смогут отправиться в Хургаду. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Рейс EgyptAir MS-726 с 300 туристами на борту должен был вылететь в 1:15, но был перенесён сначала на 17:00, затем на 20:00. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность Airbus A330, который накануне прибыл из Шарм-эш-Шейха.
Застрявшие в Домодедово туристы. Видео © SHOT
Пассажиров провели через таможню, аннулировали посадочные талоны и отправили в отели, однако некоторым пришлось оплачивать номера самостоятельно. В EgyptAir пока не прокомментировали ситуацию с компенсациями.
Ранее сообщалось, что король Филипп и королева Матильда вместе с официальной делегацией не смогли вылететь из Сантьяго и застряли в аэропорту после завершения государственного визита. Причиной стала внезапная техническая неисправность королевского воздушного судна.
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