Turkish Airlines доставила во Внуково весь потерянный багаж российских туристов

После задержки с доставкой 388 единиц багажа пассажиров Turkish Airlines аэропорт Внуково сообщил о полном разрешении ситуации. Весь задержанный багаж прибыл и доступен для получения.

«Уважаемые пассажиры, прибывшие рейсами ТК3160, ТК211, ТК3038 и ТК3050, багаж которых не был доставлен авиакомпанией… принято 223 заявления на 388 мест багажа. Из них 279 мест были доставлены рейсом ТК419, ещё 109 мест доставлены рейсом ТК413. Таким образом, весь багаж пассажиров указанных рейсов прибыл во «Внуково» и готов к выдаче», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали обращаться к официальным представителям воздушной гавани для получения подробностей и решения вопросов по возврату и получению багажа.