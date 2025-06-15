Во Внуково объяснили, почему 500 россиян прилетели из Турции, а их чемоданы – нет

В связи с ограничениями по максимальной взлётной массе воздушного судна, выполнявшего рейс Стамбул-Москва, часть багажа не прибыла в пункт назначения. Данное решение было принято для обеспечения возможности максимальной заправки топливом, сообщили в аэропорту «Внуково» со ссылкой на авиакомпанию Turkish Airlines.

«По информации, предоставленной авиаперевозчиком, недоставка багажа с рейсов ТК1231, ТК3152, ТК3024 и ТК3140, прибывших из Анталии в аэропорт «Внуково» 14 июня, связаны с ограничениями по максимальной взлётной массе воздушных судов. Для максимальной заправки топливом часть багажа была вынужденно снята с рейсов: с ТК1231 – 25 мест, с ТК3152 – 129 мест, с ТК3024 –149 мест, с ТК3140 – 57 мест... Так, по массовому неприбытию багажа из Анталии принято 219 заявлений на 329 мест», — говорится в сообщении авиагавани.

Неотправленный багаж был транспортирован в Стамбул, и в настоящее время находится там. Его доставка в аэропорт Внуково будет осуществлена несколькими партиями ближайшими рейсами авиакомпании Turkish Airlines. Согласно плану, досылка чемоданов будет произведена рейсами: ТК411, ТК421 и ТК419. Помимо этого, часть багажа прибудет в Москву в воскресенье рейсами TK413, TK417, TK415 и ТК4917.