Росавиация взяла под контроль ситуацию с утерей багажа 500 туристов в Турции
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Российский Минтранс совместно с Росавиацией в настоящее время выясняют обстоятельства и причины, по которым авиакомпания Turkish Airlines не доставила багаж пассажиров на ряде рейсов между Антальей и московским Внуково 13 и 14 июня.
Профильные ведомства держат данную ситуацию под контролем, сообщила Росавиация. Со своей стороны, аэропорт Внуково увеличил количество сотрудников для более оперативного рассмотрения обращений пассажиров, связанных с поиском их багажа.
Для урегулирования ситуации с недоставленным багажом авиаперевозчику Turkish Airlines настоятельно рекомендовано принять безотлагательные меры по его транспортировке. Одновременно с этим, требуется корректировка методики загрузки багажа на рейсы компании во избежание аналогичных сбоев в работе в будущем.
Напомним, что более пятисот туристов, прибывших в Москву из Антальи рейсом авиакомпании Turkish Airlines, столкнулись с проблемой — весь их багаж оказался утерян. Предполагается, что причиной отсутствия личных вещей стало ошибочное направление чемоданов на другую сортировочную ленту. Теперь срок их возврата может составить около месяца.