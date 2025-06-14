Росавиация взяла под контроль ситуацию с утерей багажа 500 туристов в Турции

Российский Минтранс совместно с Росавиацией в настоящее время выясняют обстоятельства и причины, по которым авиакомпания Turkish Airlines не доставила багаж пассажиров на ряде рейсов между Антальей и московским Внуково 13 и 14 июня.

Профильные ведомства держат данную ситуацию под контролем, сообщила Росавиация. Со своей стороны, аэропорт Внуково увеличил количество сотрудников для более оперативного рассмотрения обращений пассажиров, связанных с поиском их багажа.

Для урегулирования ситуации с недоставленным багажом авиаперевозчику Turkish Airlines настоятельно рекомендовано принять безотлагательные меры по его транспортировке. Одновременно с этим, требуется корректировка методики загрузки багажа на рейсы компании во избежание аналогичных сбоев в работе в будущем.