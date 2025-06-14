Багаж более 500 российских туристов потеряли во время перелёта из Антальи в Москву

В Москву самолёт Turkish Airlines привёз из Антальи более 500 туристов, однако весь их багаж случайным образом затерялся, теперь возвращение чемоданов может занять около месяца. Об этом рассказали в Mash. Как предполагается, багаж мог случайно попасть на другую ленту.

Очередь туристов на розыск багажа. Обложка © Telegram / Mash

Лайнер приземлился во Внуково в 00:29. По словам туристов, они прождали больше часа у 10-й ленты, чтобы забрать вещи. Как сообщили сотрудники воздушной гавани, багаж остался на турецком курорте и не прилетел в Россию. С аналогичной проблемой столкнулись и пассажиры другого рейса. Людям пришлось почти три часа стоять в очереди, чтобы заполнить заявление об утрате вещей.