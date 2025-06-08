В турецкой провинции Анталья произошло ДТП с участием туристического автобуса
IHA: Шесть туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции
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Шесть иностранцев получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в провинции Анталья, Турция. Об этом сообщило в воскресенье новостное агентство IHA.
Авария произошла в 08:30 по московскому времени на трассе D400 в районе Манавгата. Водитель не справился с управлением. Микроавтобус вылетел с дороги и врезался в ограждение. Среди пострадавших — гражданка Казахстана и пятеро граждан Германии. Врачи отвезли их в больницу.
В момент ДТП водитель микроавтобуса Рамазан У. отсутствовал на месте. Жандармы нашли его раненым в районе Гюндогду. По его словам, он сбежал с места происшествия в панике. Водитель также попал в больницу. Власти начали расследование инцидента.
Напомним, что 8 июня произошло смертельное ДТП с грузовиком в Татарстане, в результате которого погиб ребёнок. Водителя легкового автомобиля и второго пассажира, также несовершеннолетнего, отправили в больницу. Началась процессуальная проверка.