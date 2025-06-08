Смертельное ДТП с грузовиком в Татарстане унесло жизнь ребёнка

На трассе М-7 «Волга» в Татарстане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погиб ребёнок. Водителя автомобиля и второго пассажира, также ребёнка, отправили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Авария произошла 8 июня на 767-м километре автодороги М-7, где водитель Nissan врезался в грузовик Iveco, который ехал в том же направлении. По данным ГАИ, в результате аварии пассажир автомобиля Nissan, маленькая девочка, скончалась на месте. Водитель и ещё один ребёнок-пассажир получили.

Прокуратура Татарстана сообщила, что авария произошла примерно в 18:50 по московскому времени. К месту трагедии выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. Началась процессуальная проверка.