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Регион
8 июня, 19:01

Смертельное ДТП с грузовиком в Татарстане унесло жизнь ребёнка

Ребёнок погиб в ДТП с грузовиком на трассе «Волга» в Татарстане

Смертельное ДТП в Татарстане. Обложка © Telegram / ГАИ Татарстана

Смертельное ДТП в Татарстане. Обложка © Telegram / ГАИ Татарстана

На трассе М-7 «Волга» в Татарстане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погиб ребёнок. Водителя автомобиля и второго пассажира, также ребёнка, отправили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Авария произошла 8 июня на 767-м километре автодороги М-7, где водитель Nissan врезался в грузовик Iveco, который ехал в том же направлении. По данным ГАИ, в результате аварии пассажир автомобиля Nissan, маленькая девочка, скончалась на месте. Водитель и ещё один ребёнок-пассажир получили.

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Прокуратура Татарстана сообщила, что авария произошла примерно в 18:50 по московскому времени. К месту трагедии выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. Началась процессуальная проверка.

В этот же день парень и девушка погибли в жёстком лобовом ДТП под Челябинском. Погибшие не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Лия Мурадьян
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