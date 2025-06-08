Смертельное ДТП с грузовиком в Татарстане унесло жизнь ребёнка
Ребёнок погиб в ДТП с грузовиком на трассе «Волга» в Татарстане
Смертельное ДТП в Татарстане. Обложка © Telegram / ГАИ Татарстана
На трассе М-7 «Волга» в Татарстане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погиб ребёнок. Водителя автомобиля и второго пассажира, также ребёнка, отправили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции республики.
Авария произошла 8 июня на 767-м километре автодороги М-7, где водитель Nissan врезался в грузовик Iveco, который ехал в том же направлении. По данным ГАИ, в результате аварии пассажир автомобиля Nissan, маленькая девочка, скончалась на месте. Водитель и ещё один ребёнок-пассажир получили.
Прокуратура Татарстана сообщила, что авария произошла примерно в 18:50 по московскому времени. К месту трагедии выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. Началась процессуальная проверка.
В этот же день парень и девушка погибли в жёстком лобовом ДТП под Челябинском. Погибшие не были пристёгнуты ремнями безопасности.